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пятница, 26 февраля 2021 22:40

В столице задержали торговца оружием с целым арсеналом
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В Киеве арестовали торговца оружием
Фото: Национальная полиция
В Киеве арестовали торговца оружием
В Киеве арестовали торговца оружием
В Киеве арестовали торговца оружием
В Киеве арестовали торговца оружием

Задержали мужчину, который незаконно продавал огнестрельное оружие и гранаты на территории Киева.

"Во время отработки оперативной информации, сотрудники полиции обнаружили мужчину, который занимался сбытом оружия на территории города Киева. Злоумышленником оказался 28-летний житель Житомирской области", - говорится в сообщении Национальной полиции.

В ходе расследования полицейские провели ряд оперативных закупок. Устроили обыск в автомобиле и по месту жительства фигуранта.

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У подозреваемого изъяли автомат Калашникова, 2 пистолета-пулемета Скорпион, около 2 тыс. патронов к ним, 10 гранат РГД-5 и Ф-1. Мужчину задержали.
Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

На Киевщине правоохранители разоблачили межрегиональную сеть наркоторговли, которая через интернет сбывала свой "товар" в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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