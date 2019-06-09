В столице утонул подросток

Утонул 16-летний подросток. Фото: dyvys.info

В Днепровском районе столицы в акватории озера "Радужное" утонул 16-летний подросток.

Трагедия случилась сегодня днем, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Спасатели провели водолазно-поисковые работы. Тело парня нашли на расстоянии 20 м от берега на глубине 6 м.

Причину трагедии устанавливают правоохранители.

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2 июня в селе Поправка Белоцерковского района утонул 11-летний мальчик. Он пошел к пруду порыбачить, поскользнулся и упал в воду. Тело из воды вытащил сосед.