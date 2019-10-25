В столице троллейбус разбил светофор

В Киеве в ДТП попал троллейбус.
Авария произошла на пересечении улиц Сырецкой и Кирилловской, пишет OBOZREVATEL.
Предварительно известно, во время движения троллейбус сбил светофоры, которые были закреплены над проезжей частью.
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Обломки падали на дорогу и задели машины, проезжавшие мимо.
Из-за разбитого светофора движение машин ограничено, но не прекратилось. Авто только объезжали обломки.
24 октября в Голосеевском районе столицы автомобиль BMW сбил насмерть пешехода. Предварительно, он переходил дорогу в неустановленном месте.
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