В Киеве пешехода разорвало на куски (18+)

24 октября в Голосеевском районе столицы автомобиль BMW сбил насмерть пешехода. Предварительно, он переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате удара мужчину буквально разорвало на куски, сообщают "Стражи Эспрессо".

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Врачи "скорой" лишь констатировали смерть пострадавшего.

Личность погибшего и обстоятельства ДТП выясняют следователи.

В Святошинском районе столицы автомобиль Honda сбил насмерть двух мужчин. Они перебегали проезжую часть в запрещенном для перехода месте. Остатки тел разбросало в радиусе нескольких десятков метров. Врачи "скорой" лишь констатировали смерть пострадавших.