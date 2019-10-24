В Киеве пешехода разорвало на куски (18+)

24 октября в Голосеевском районе столицы автомобиль BMW сбил насмерть пешехода. Предварительно, он переходил дорогу в неустановленном месте.
В результате удара мужчину буквально разорвало на куски, сообщают "Стражи Эспрессо".
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Врачи "скорой" лишь констатировали смерть пострадавшего.
Личность погибшего и обстоятельства ДТП выясняют следователи.
В Святошинском районе столицы автомобиль Honda сбил насмерть двух мужчин. Они перебегали проезжую часть в запрещенном для перехода месте. Остатки тел разбросало в радиусе нескольких десятков метров. Врачи "скорой" лишь констатировали смерть пострадавших.
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