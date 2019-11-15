В столице сбили водителя, который устроил разборки на дороге

 
Ексклюзивы
1/5
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 5886
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
2 Просмотров: 720
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 945
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 4509
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1836
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1008
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 900
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3636
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 558
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
Фото
Все фото
5
3
9
6
10
200 тыс. домов без электричества и погибшие - Францию ​​засыпает снегом
200 тыс. домов без электричества и погибшие - Францию ​​засыпает снегом
Известно, кто поджег в доме женщину с шестью детьми
Известно, кто поджег в доме женщину с шестью детьми
Грузовик сбросил в кювет школьный автобус: 12 детей погибли
Грузовик сбросил в кювет школьный автобус: 12 детей погибли
В России студент расстрелял однокурсников и застрелился сам
В России студент расстрелял однокурсников и застрелился сам
Сбил, протянул 40 м и поехал дальше: показали кадры смертельного ДТП в Киеве
Сбил, протянул 40 м и поехал дальше: показали кадры смертельного ДТП в Киеве
Видео
Все видео
В столице сбили водителя, который устроил разборки на дороге
В столице сбили водителя, который устроил разборки на дороге
В Киеве бывшие правоохранители "сколотили" банду коллекторов
В Киеве бывшие правоохранители "сколотили" банду коллекторов
На Киевщине чиновник наехал на журналистов
На Киевщине чиновник наехал на журналистов
Грузовик слетел с 20-метрового моста. Водитель погиб
Грузовик слетел с 20-метрового моста. Водитель погиб
Авто перевернулось 15 раз: видео жуткого ЧП на гонках
Авто перевернулось 15 раз: видео жуткого ЧП на гонках
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 900
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1323
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 981
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3942
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2142
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 ноября 2019
Просмотров: 243
Наші Юрики
Ми з моїм давнім юним другом Юриком бачимося тепер нечасто, бо він осів у Радомишлі й буває в столиці нерегулярними наїздами. Давній юний друг ...
пятница, 15 ноября 2019 11:10

В столице сбили водителя, который устроил разборки на дороге

  Комментировать
В столице сбили водителя, который устроил разборки на дороге
Пострадавший получил политравмы. Фото: Facebook

В Киеве на проспекте Победы произошла авария.

Две машины остановились на дороге. Водитель одной вышел. Когда он возвращался, его сбила другая машина. От удара он отлетел, сообщает "Киев оперативный".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легковушки сошлись в смертельном столкновении. Среди погибших - 2 детей

Пострадавший выжил. У него политравмы.

Чиновник сельсовета в Бориспольском районе Киевской области протянул на капоте журналистов-расследователей. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В столице сбили водителя, который устроил разборки на дороге». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
ноября

В учебных заведениях ввели русифицированное правописание

Табаком лечили 36 болезней

Самое читаемое
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
27
 Просмотров: 41811
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением Просмотров: 21429
Появились тарифы на газ в регионах
Появились тарифы на газ в регионах Просмотров: 15444
Соколова - Коломойскому: &quot;Убирайтесь к Путину в Россию&quot;
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
 4 Просмотров: 10125
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
7
 Просмотров: 9154
Происшествия
В Венеции объявили чрезвычайное положение - затопило более 80% города
В Венеции объявили чрезвычайное положение - затопило более 80% города Просмотров: 81
200 тыс. домов без электричества и погибшие - Францию ​​засыпает снегом
200 тыс. домов без электричества и погибшие - Францию ​​засыпает снегом
5
 Просмотров: 684
В школе Калифорнии произошла стрельба: двое погибли
В школе Калифорнии произошла стрельба: двое погибли Просмотров: 126
Гибель Дениса Чаленко: родители готовы к эксгумации
Гибель Дениса Чаленко: родители готовы к эксгумации 1 Просмотров: 2169
Известно, кто поджег в доме женщину с шестью детьми
Известно, кто поджег в доме женщину с шестью детьми
3
 Просмотров: 2376
Больше всего комментируют
9
"Отвернуться от Запада и занять у России $100 млрд". Коломойский шокировал новым заявлением
6
"Мне жаль погибших как со стороны Украины, так и из России" — защитник сборной
5
"Я родилась в России и нафиг мне этот украинский" Укрзализныця попала в скандал
4
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
3
Вузам могут позволить преподавать на русском
Голосов: 929
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua