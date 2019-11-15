В столице сбили водителя, который устроил разборки на дороге

Пострадавший получил политравмы. Фото: Facebook

В Киеве на проспекте Победы произошла авария.

Две машины остановились на дороге. Водитель одной вышел. Когда он возвращался, его сбила другая машина. От удара он отлетел, сообщает "Киев оперативный".

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Пострадавший выжил. У него политравмы.

Чиновник сельсовета в Бориспольском районе Киевской области протянул на капоте журналистов-расследователей. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.