В столице сбили водителя, который устроил разборки на дороге

В Киеве на проспекте Победы произошла авария.
Две машины остановились на дороге. Водитель одной вышел. Когда он возвращался, его сбила другая машина. От удара он отлетел, сообщает "Киев оперативный".
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Пострадавший выжил. У него политравмы.
Чиновник сельсовета в Бориспольском районе Киевской области протянул на капоте журналистов-расследователей. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
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