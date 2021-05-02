В столице произошло ДТП с опрокидыванием

2 мая в Киеве произошло ДТП с опрокидыванием.

Авария произошла на Троещине на перекрестке улиц Бальзака и Драйзера, сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

От удара в результате ДТП легковой автомобиль перевернулся на бок.

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"Надеемся, что никто серьезно не пострадал. Полиция и медики на месте", - пишут очевидцы.

Автор: dtp.kiev.ua На Троещине перевернулась машина

В Хмельницкой области спасли 31-летнего мужчину, авто которого слетело со скалы вблизи Днестра. Авария произошла за селом Субич Каменец-Подольского района 2 мая, около 11:00, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.