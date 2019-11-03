В столице произошла смертельная авария

На Заболотного столкнулись автомобили. Фото: РБК

В Голосеевском районе Киева утром 3 ноября произошла авария.

Погиб один человек, 6 пострадали, передает "Киев Оперативный".

Столкновение автомобилей ГАЗ "Волга" и SsangYong произошло на ул. Заболотного.

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"Через двойную сплошную водитель "Волги" попытался развернуться с заправки", - рассказали очевидцы. Пассажирке SsangYong разрубило половину лица, а водителю "Волги" оторвало ногу.

От столкновения автомобиль ГАЗ разорвало на две части. Из-за аварии наблюдается затруднение движения в обе стороны.

1 ноября в селе Погребы Броварского р-на Киевской обл. пьяный водитель сбил беременную женщину и пытался скрыться с места ДТП.