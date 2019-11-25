В столице остановились троллейбусы

Троллейбусы стоят по всей линии. Фото: stopcor.org

25 ноября в Киеве произошло чрезвычайное происшествие с троллейбусами.

Электротранспорт остановился, сообщает "Типичный Киев" на странице в Facebook.

"Напротив Скаймолла разорваны троллейбусные линии, троллейбусы стоят в обе стороны. Пассажиры идут пешком", - написали в сообщении.

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Троллейбусы стоят по всей линии, можно насчитать до десяти единиц.

В Киеве во время рейса загорелся троллейбус с пассажирами. Водителю удалось потушить огонь.