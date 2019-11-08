В столице загорелся троллейбус с пассажирами

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 405
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 828
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1989
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2169
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5085
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1674
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1053
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5499
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 747
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6759
Фото
Все фото
5
5
4
3
6
Под Киевом задержали злоумышленника-беглеца из России
Под Киевом задержали злоумышленника-беглеца из России
Рейдерство и связи с Россией: кто такой бизнесмен, которого взорвали в Киеве
Рейдерство и связи с Россией: кто такой бизнесмен, которого взорвали в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Выслеживали и отравили собак: задержали банду дерзких грабителей
Выслеживали и отравили собак: задержали банду дерзких грабителей
Пьяные мужчины на Honda влетели в такси с пассажиром и сбежали
Пьяные мужчины на Honda влетели в такси с пассажиром и сбежали
Видео
Все видео
Покушение под Киевом: на крышу автомобиля бросили взрывчатку
Покушение под Киевом: на крышу автомобиля бросили взрывчатку
Сразу девять автомобилей попали в крупное ДТП
Сразу девять автомобилей попали в крупное ДТП
Как в 1937-м: у волонтеров и добровольцев прошли массовые обыски
Как в 1937-м: у волонтеров и добровольцев прошли массовые обыски
"Слуга народа" Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове – Bihus
"Слуга народа" Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове – Bihus
Показали момент смертельного столкновения на Кольцевой дороге в Киеве
Показали момент смертельного столкновения на Кольцевой дороге в Киеве
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1053
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 783
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3546
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2025
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
07 ноября 2019
Просмотров: 234
Незроблене діло
Незроблене діло інколи чудно нагадує про себе. От весною посадили картоплю у брата й поїхали собі. І далі я про ту картоплю наче й не думав зовсім. А ...
пятница, 08 ноября 2019 10:12

В столице загорелся троллейбус с пассажирами

  Комментировать

8 ноября в Киеве во время рейса загорелся троллейбус с пассажирами.

Водителю удалось потушить огонь, говорится на странице ГСЧС в Facebook.

Происшествие случилось около 8.30 утра в Шевченковском районе на перекрестке улиц Щербакивского и Ружинской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве после взрыва загорелся дом

"В троллейбусе произошло короткое замыкание в моторном отсеке, затем возгорание. Троллейбус в это время стоял на остановке, внутри были пассажиры. Водитель объявил, чтобы они вышли из салона и самостоятельно потушил огонь", - сообщили спасатели.


31 октября в 5.40 в с. Лишняя Макаровского района Киевской области произошла вспышка газа в частном доме по ул. Киевской. Пострадала 65-летняя женщина, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В столице загорелся троллейбус с пассажирами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

Книги в библиотеке приковывали цепью

Самое читаемое
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
33
 Просмотров: 32510
&quot;Подыгрывание врагу и государственная измена&quot; - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина
"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина 1 Просмотров: 9423
&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление Просмотров: 8937
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 8488
Украинскую отаманшу убил предатель
Украинскую отаманшу убил предатель
 4 Просмотров: 8019
Новости Киева
В Киеве разыскивают подростка с чемоданом и двумя рюкзаками
В Киеве разыскивают подростка с чемоданом и двумя рюкзаками Просмотров: 369
Убийство Шеремета: в деле могут фигурировать супруги АТОвцы
Убийство Шеремета: в деле могут фигурировать супруги АТОвцы 1 Просмотров: 945
Кто и как часто "минирует" столичный метрополитен
Кто и как часто "минирует" столичный метрополитен Просмотров: 171
В Киеве разыскивают родителей избитого 3-летнего мальчика
В Киеве разыскивают родителей избитого 3-летнего мальчика Просмотров: 1287
Взрывчатки нет: столичное метро снова работает
Взрывчатки нет: столичное метро снова работает Просмотров: 45
Больше всего комментируют
23
ГБР взялось за Софию Федыну
9
Кличко обвиняют в госизмене
7
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
4
Украинскую отаманшу убил предатель
4
Комик Молочный заявил, что по Киеву ходят фашисты
Голосов: 5725
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua