В столице загорелся троллейбус с пассажирами

8 ноября в Киеве во время рейса загорелся троллейбус с пассажирами.

Водителю удалось потушить огонь, говорится на странице ГСЧС в Facebook.

Происшествие случилось около 8.30 утра в Шевченковском районе на перекрестке улиц Щербакивского и Ружинской.

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"В троллейбусе произошло короткое замыкание в моторном отсеке, затем возгорание. Троллейбус в это время стоял на остановке, внутри были пассажиры. Водитель объявил, чтобы они вышли из салона и самостоятельно потушил огонь", - сообщили спасатели.





31 октября в 5.40 в с. Лишняя Макаровского района Киевской области произошла вспышка газа в частном доме по ул. Киевской. Пострадала 65-летняя женщина, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.