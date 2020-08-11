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вторник, 11 августа 2020 19:39

В столице опора едва не травмировала ребенка

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В столице опора едва не травмировала ребенка
В столице упала опора. Фото: "Сегодня"

Упала опора остановки в районе Демеевской площади столицы.

На остановке строится новый павильон. От конструкции отвалилась одна из опор, передает "Сегодня".

Очевидцы говорят, что в этот момент на остановке была семья с маленьким ребенком. Обошлось без жертв.

В Киевпастрансе заявили, что факт падения конструкции зафиксирован и никто из людей не пострадал.

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"Остановка не находится на балансе нашего предприятия. Она принадлежит компании "Рошен". Они быстро все исправили", - пояснили на предприятии.

В Киеве начинают демонтировать здания ТРЦ на проспекте Леся Курбаса. Город заставил застройщика убрать часть объекта, которую тот незаконно возвел на проезжей части.

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Дата
11
августа

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