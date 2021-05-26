В столице ночью не разминулись несколько авто. Видео масштабной аварии

Несколько авто не разминулись и разгромили друг друга. Фото: unsplash.com

В Киеве в ночь на 26 мая столкнулись несколько автомобилей. Есть пострадавшие.

Авария произошла на перекрестке проспектов Оболонский и Степана Бандеры, возле станции метро Почайна. Ее причина пока неизвестна, сообщили в местной патрульной полиции.

По предварительной информации, погибших нет. На месте ДТП работали правоохранители, спасатели и медики.

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Движение автомобилей по проспекту Бандеры было затруднено в обоих направлениях.

Во вторник, 25 мая, на ул. Вадима Гетмана в Киеве произошла авария с опрокидыванием. Предварительно, водитель Chevrolet не справился с управлением и столкнулся с Ford. В результате Chevrolet перевернулся на крышу, а Ford врезался в отбойник.