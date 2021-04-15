В столице дети лазают по крышам и не дают покоя местным жителям

В Киеве на детской площадке на улице Григоренко, 36 дети лазают по крышам.

На замечание взрослых они совсем не реагируют, сообщили местные жители сообщили в Facebook-сообществе "ПознякиОсокоркиХаркивський".

"Родители, следите за своими детьми! Детскую площадку на Григоренко, 36 уже доламывают, мусора после них убираем каждое утро, выражаются так, что ужас (на замечания посылают и тебя). И не дай Бог кто-то из того крыши упадет!", - написала местная жительница.

Фото: facebook.com/ПознякиОсокоркиХарківський

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В комментариях пользователи не в восторге от воспитания современной молодежи и их поступков, однако, есть те, кто поддерживают автора публикации и выступают за то, чтобы дети лазили крышами.

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