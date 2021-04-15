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четверг, 15 апреля 2021 13:37

В столице дети лазают по крышам и не дают покоя местным жителям
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В Киеве на детской площадке на улице Григоренко, 36 дети лазают по крышам.

На замечание взрослых они совсем не реагируют, сообщили местные жители сообщили в Facebook-сообществе "ПознякиОсокоркиХаркивський".

"Родители, следите за своими детьми! Детскую площадку на Григоренко, 36 уже доламывают, мусора после них убираем каждое утро, выражаются так, что ужас (на замечания посылают и тебя). И не дай Бог кто-то из того крыши упадет!", - написала местная жительница.

На детской площадке на улице Григоренко, 36 дети лазают по крышам
Фото: facebook.com/ПознякиОсокоркиХарківський
На детской площадке на улице Григоренко, 36 дети лазают по крышам
На замечание взрослых они совсем не реагируют
На замечание взрослых они совсем не реагируют
На замечание взрослых они совсем не реагируют

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В комментариях пользователи не в восторге от воспитания современной молодежи и их поступков, однако, есть те, кто поддерживают автора публикации и выступают за то, чтобы дети лазили крышами.

В Запорожье девушки 15 и 13 лет выясняли отношения из-за парня. Конфликт закончился дракой, который снимали на видео свидетели.

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Дата
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