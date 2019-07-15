В столице автохамка устроила истерику активистам: показали видео

В Киеве активисты остановили женщину-водителя, который ехал по тротуару. Фото - Факты

В Киеве активисты остановили женщину-водителя, которая ехала по тротуару.

Женщина устроила истерику из-за того, что ей сделали замечание. Соответствующее видео опубликовано на странице h**viykyiv в Instagram.

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Так, водитель начала кричать, что она с ребенком и опаздывает. Кроме того, она обвинила активистов в том, что они "издеваются" над ней.

"Колеса пробить", "Ненормальная", - комментируют видео в сети.

Женщина прокатила активиста "Останови лося" на капоте, когда тот пытался остановить ее за нарушения правил дорожного движения. Киевлянка провезла мужчину по тротуару несколько десятков метров. На место происшествия вызвали полицию.