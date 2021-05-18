В столице авто провалилось под асфальт

На Подоле после ливня образовался провал. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на улице Ильинской авто провалилось в расщелину в асфальте.

Провал образовался после ливня. Задняя часть припаркованного Mersedes провалилась в расщелину, сообщает dtp.kiev.ua.

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"Для оказания помощи на место выехали спасатели. Надеемся, ад не проглотит полностью немецкий автомобиль", - говорится в сообщении.

В Соломенском районе Киева в Турецком городке прорвало трубу возле жилого дома. Вода полилась рекой в соседней многоэтажки, затопила подвалы, дворы и машины, которые были там припаркованы.