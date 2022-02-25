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пятница, 25 февраля 2022 08:32

Спецтема: Напад Росії на Україну

В США посчитали количество выпущенных ракет России по Украине

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В США посчитали количество выпущенных ракет России по Украине
Украинские воины второй день подряд сопротивляются полномасштабному вторжению России. Противник терпит потери. Фото: Министерство обороны Украины

В Соединенных Штатах Америки заявили, что Российская Федерация за время полномасштабного нападения выпустила более 160 ракет по территории Украины.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, передает The Hill.

Более 160 ракет для нанесения авиаударов по Украине враг запустил с разных платформ наземного и морского базирования, сообщил чиновник.

Большинство выпущенных снарядов являются баллистическими ракетами малой дальности, но авиаудары также содержали "смесь" ракет средней дальности и крылатых ракет.

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В США считают, что войска Кремля с утра 24 февраля приблизились к Киеву, но в Пентагоне еще не наблюдали "продвижение вглубь или дальше на запад" и видели "случаи, когда некоторые украинские подразделения сопротивлялись".

Президент-агрессор Владимир Путин пока еще не привлек большинство имеющихся у него военных сил, считает представитель американского ведомства.

Второй день продолжается полномасштабная война Российской Федерации против Украины. Около четырех часов враг активизировался и нанес ракетный удар по Киеву. От ракеты оккупантов загорелась жилая девятиэтажка.

По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии. Дом пылал, есть угроза разрушения.

137 украинских защитников погибли в боях против оккупантов в первый день вторжения России. Ранены 316 бойцов. Также есть погибшие среди гражданского населения, в том числе дети.

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