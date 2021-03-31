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среда, 31 марта 2021 13:44

В сожженном авто нашли человеческие останки и канистру

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В сожженном авто нашли человеческие останки и канистру
Вблизи Днепра нашли сожженный автомобиль Toyota Highlander с человеческими останками. Фото: dp.informator.ua

В селе Старые Кодаки вблизи Днепра нашли сожженный автомобиль Toyota Highlander с человеческими останками.

Тело может принадлежать 42-летнему местному предпринимателю, сообщает ТСН.ua.

"Полиция нашла автомобиль пропавшего 42-летнего мужчины. Автомобиль был поврежден огнем. В салоне авто действительно обнаружены останки человеческого тела. Однако личность погибшего будут устанавливать по экспертизе ДНК", - рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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Автомобиль Toyota Highlander принадлежал 42-летнему предпринимателю из Днепра, владельцу магазина оружия. Мужчина исчез 29 марта. Он сел в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении, сообщает издание "Информатор". Впоследствии его авто нашли сожженным. Также на заднем сиденье обнаружили человеческие останки, рядом была канистра.

В Тернопольской области разыскивают 30-летнего Сергея Штогуна из села Горынка Кременецкого района. 24 марта около 8:00 утра мужчина вышел из дома и не вернулся. Сергей якобы задолжал кому-то деньги. Жене пропавшего Илоне рассказали, что он встречался с кредиторами, те требовали вернуть должное. Когда мужчина сказал, что таких денег у него нет - его сильно избили и вывезли темным автомобилем за пределы Кременца.

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Дата
31
марта

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