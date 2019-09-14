В смертельном ДТП погибли супруги

В Черновцах водитель Fiat Doblo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку ВАЗ-2106.

На месте аварии погибли водитель ВАЗа и его жена, сообщает пресс-служба полиции области.

Тела умерших направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Еще одного пассажира автомобиля ВАЗ медики осмотрели и отпустили домой.

Автор: Нацполиция

Кроме этого, с травмами госпитализировали водителя иномарки и его пассажира.

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Открыто уголовное производство.

Автор: Нацполиция

Решается вопрос о наложении ареста на транспортные средства.

Ранее во Львовской области грузовик столкнулся с автобусом. Пострадали более 10 человек.