В смертельном ДТП погибли супруги

В Черновцах водитель Fiat Doblo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку ВАЗ-2106.
На месте аварии погибли водитель ВАЗа и его жена, сообщает пресс-служба полиции области.
Тела умерших направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Еще одного пассажира автомобиля ВАЗ медики осмотрели и отпустили домой.
Кроме этого, с травмами госпитализировали водителя иномарки и его пассажира.
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Открыто уголовное производство.
Решается вопрос о наложении ареста на транспортные средства.
Ранее во Львовской области грузовик столкнулся с автобусом. Пострадали более 10 человек.
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