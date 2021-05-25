В смертельном ДТП погибла мать троих детей

Мать троих детей погибла на месте. Фото: tsn.ua

В Одесской области на трассе возле села Сычавка столкнулись "Тойота" и "Жигули", в которой была многодетная семья.

Женщина погибла на месте, сообщили в соцсетях.

"Ее троих детей забрала машина скорой помощи", - написали свидетели.

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В пресс-службе полиции пока информацию об инциденте не предоставляют, поэтому подробностей нет.

Известно, что приобщались рабочие ДСНС, которые смывали топливо с дороги. Сейчас они ждут, пока следователи позволят им достать погибшую женщину из авто.

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