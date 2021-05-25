Пьяный 25-летний водитель покалечил несовершеннолетних подруг

В городе Буске на Львовщине "Лада" перевернулась в кювет. Травмированы 17-летние пассажирки. 25-летний водитель был пьян - в его крови обнаружили 2,39 промилле алкоголя.

Авария произошла ночью 24 мая на ул. Воляна, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: lv.npu.gov.ua На Львовщине «Лада» перевернулась в кювет. Травмированы 17-летние пассажирки

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"Водитель автомобиля ВАЗ-2105, житель Золочевского района, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажирки автомобиля, 17-летние жительницы Буска. Девушки в больнице", - рассказали в полиции.

Автор: lv.npu.gov.ua 25-летний водитель был пьян - в его крови обнаружили 2,39 промилле алкоголя. А это - состояние сильного опьянения

Следователи открыли уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.

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