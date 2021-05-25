Пьяный 25-летний водитель покалечил несовершеннолетних подруг

В городе Буске на Львовщине "Лада" перевернулась в кювет. Травмированы 17-летние пассажирки. 25-летний водитель был пьян - в его крови обнаружили 2,39 промилле алкоголя.
Авария произошла ночью 24 мая на ул. Воляна, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Водитель автомобиля ВАЗ-2105, житель Золочевского района, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажирки автомобиля, 17-летние жительницы Буска. Девушки в больнице", - рассказали в полиции.
Следователи открыли уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.
В селе Крячки Васильковского района Киевской области произошла смертельная авария. 14-летний парень не справился с управлением родительского внедорожника, авто перевернулось, парень погиб на месте происшествия. Его друзья попали в больницу.
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