В смертельном ДТП на Херсонщине погибли дети

В аварии в Херсонской области погибли четыре человека. Фото: ua.news

В Херсонской области внедорожник со скоростью влетел в дерево.

Погибли четыре человека, среди них - двое детей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье 24 октября, около 01:00, на дороге между селами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района.

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"Автомобиль Volkswagen Touareg протаранил дерево. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей 2006 года рождения", - говорится в сообщении.

Еще двое детей 2004 года рождения госпитализировали. Медики диагностировали у них травмы различной степени тяжести.

19 октября на трассе Львов - Тернополь произошло смертельное ДТП с участием военного грузовика "Урал" и легковушки Volkswagen Caddy. Водитель и пассажир последнего погибли от травм.