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В "Слуге народа" отреагировали на избиение депутата Ананченко

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В &quot;Слуге народа&quot; отреагировали на избиение депутата Ананченко
Нападение на Ананченко совершили двое неизвестных в балаклавах. ФОТО: Facebook

В нападении на нардепа Михаила Ананченко партия "Слуга народа" видит попытку старой системы противостоять изменениям.

Заявила об этом на официальной странице в Facebook.

"Угрозы, запугивания и насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер. Это означает, что изменения, которые мы воплощаем — настоящие, а не декоративные. Поэтому старая система сопротивляется так, как привыкла еще с 90-х. Они надеются, что смогут снова грабить страну, если мы отступим. Но мы не сдадимся. Будем бороться за лучшее будущее для Украины и воплощать программу изменений, которую поддержали наши избиратели", — говорится в сообщении.

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Также политики призвали правоохранительные органы должным образом отреагировать на избиение нардепа.

"Насилие в отношении граждан за их гражданскую позицию должно строго наказываться, независимо от того — это депутат или активист", — отметили в партии.

В Сумах двое неизвестных в балаклавах избили депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченко. Нападение злоумышленники совершили, когда мужчина возвращался домой.

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