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понедельник, 23 ноября 2020 14:30

В Словакии украинец на микроавтобусе протаранил автоцистерну

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В Словакии произошла смертельная ДТП с микроавтобусом. За рулем был украинец.

Авария произошла вблизи населенного пункта Тековское Немце, пишет mukachevo.net. Украинец на микроавтобусе Mercedes Sprinter протаранил автоцистерну.

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Автор: facebook.com/KRPZNR
  Авария произошла вблизи населенного пункта Тековское Немца
Авария произошла вблизи населенного пункта Тековское Немца

Автор: facebook.com/KRPZNR
  Украинец на микроавтобусе Mercedes Sprinter протаранил автоцистерну
Украинец на микроавтобусе Mercedes Sprinter протаранил автоцистерну

В результате столкновения один из пассажиров микроавтобуса погиб на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир были доставлены в больницу.

Украинцу был сделан тест на содержание алкоголя в крови, который оказался отрицательным. По данным правоохранителей, мужчина мог уснуть за рулем.

В Словакии произошло ДТП с участием грузовиков. За рулем одной из них находился дальнобойщик из Украины. Авария произошла на кольцевой дороге возле города Свидник, Пряшевского края.

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