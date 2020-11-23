В Словакии украинец на микроавтобусе протаранил автоцистерну

В Словакии произошла смертельная ДТП с микроавтобусом. За рулем был украинец.

Авария произошла вблизи населенного пункта Тековское Немце, пишет mukachevo.net. Украинец на микроавтобусе Mercedes Sprinter протаранил автоцистерну.

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Автор: facebook.com/KRPZNR Авария произошла вблизи населенного пункта Тековское Немца

Автор: facebook.com/KRPZNR Украинец на микроавтобусе Mercedes Sprinter протаранил автоцистерну

В результате столкновения один из пассажиров микроавтобуса погиб на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир были доставлены в больницу.

Украинцу был сделан тест на содержание алкоголя в крови, который оказался отрицательным. По данным правоохранителей, мужчина мог уснуть за рулем.

В Словакии произошло ДТП с участием грузовиков. За рулем одной из них находился дальнобойщик из Украины. Авария произошла на кольцевой дороге возле города Свидник, Пряшевского края.