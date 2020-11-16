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понедельник, 16 ноября 2020 16:25

В ДТП в Словакии погиб дальнобойщик из Украины
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В Словакии произошло ДТП с участием грузовиков. За рулем одной из них находился дальнобойщик из Украины.

Авария произошла на кольцевой дороге возле города Свидник, Пряшевского края, сообщили в группе Фейсбук Ceskoslovenski kamionisti.

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В Словакии произошло ДТП с участием грузовиков. За рулем одной из них находился дальнобойщик из Украины
Фото: facebook.com/ceskoslovenskikamionisti
В Словакии произошло ДТП с участием грузовиков. За рулем одной из них находился дальнобойщик из Украины
Авария произошла на кольцевой дороге возле города Свидник, Пряшевского края
Авария произошла на кольцевой дороге возле города Свидник, Пряшевского края

По предварительным данным, у грузовика лопнуло переднее колесо. В результате водитель не справился с управлением и грузовик упал с большой высоты. По информации предоставляемой в группе, водитель, который был с Украины, не выжил.

Зароботчане из Закарпатья попали в смертельную аварию в Словакии. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинцами на скорости столкнулся с рейсовым автобусом, которым управлял 43-летний мужчина. ДТП произошло ночью 11 марта на севере страны. В результате ДТП погибли 2 человека - 23 и 26 лет. Один человек получил тяжелые травмы, 14 - средней и 16 - легкой степени тяжести.

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