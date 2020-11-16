В ДТП в Словакии погиб дальнобойщик из Украины

В Словакии произошло ДТП с участием грузовиков. За рулем одной из них находился дальнобойщик из Украины.

Авария произошла на кольцевой дороге возле города Свидник, Пряшевского края, сообщили в группе Фейсбук Ceskoslovenski kamionisti.

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Фото: facebook.com/ceskoslovenskikamionisti

По предварительным данным, у грузовика лопнуло переднее колесо. В результате водитель не справился с управлением и грузовик упал с большой высоты. По информации предоставляемой в группе, водитель, который был с Украины, не выжил.

Зароботчане из Закарпатья попали в смертельную аварию в Словакии. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинцами на скорости столкнулся с рейсовым автобусом, которым управлял 43-летний мужчина. ДТП произошло ночью 11 марта на севере страны. В результате ДТП погибли 2 человека - 23 и 26 лет. Один человек получил тяжелые травмы, 14 - средней и 16 - легкой степени тяжести.