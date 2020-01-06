В Словакии столкнулись 16 авто и несколько автобусов. пострадали украинцы

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В Словакии произошло массовое ДТП с участием почти 20 машин. В результате аварии пострадали 5 украинцев.

Известно, что микроавтобус с украинцами направлялся из Праги во Львов.

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ДТП произошло на трассе в районе словацкого города Попрад. В аварию попали 16 легковых автомобилей, 2 микроавтобуса и автобус. В общем пострадавших 10-ро, пишут fakty.com.ua.

Из-за аварии на время перекрывали автостраду - водителей направляли в объезд. Причины и виновников устанавливают полицейские.

В Словакии украинский автобус столкнулся с грузовиком. В автобусе находилось 10 пассажиров. К счастью, никто из участников аварии не получил серьезных травм.