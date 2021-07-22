В СИЗО забили до смерти заключенного. Фельдшер "списал" все на сердце

В следственном изоляторе в Житомире избили до смерти заключенного. За дело взялась прокуратура. Фото: npu.gov.ua

В следственном изоляторе в Житомире умер заключенный. Фельдшер городской медчасти уголовно-исполнительной службы засвидетельствовал, что смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.

Однако экспертиза установила: узника забили до смерти, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких, шок и т.д", - рассказали в прокуратуре.

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Дело расследуют как умышленное тяжкое телесное повреждение.

Кроме того, следователи открыли еще два уголовных производства в отношении медработников городской медчасти уголовно-исполнительной службы и сотрудников колонии.

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