В СИЗО убили подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки

В Винницкой колонии №1 убили подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки.

Мужчину задержали накануне и избрали меру пресечения в виде 2-х месяцев за решеткой без права внесения залога.

В пресс-службе прокуратуры подтвердили смерть 59-летнего преступника, пишет Vinbazar.com

Расследование инцидента проводят следователи Государственного бюро расследований из Хмельницкого. Ситуацию там не комментируют.

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32-летнюю винничанку приговорили к 8 годам заключения за то, что она сдавала сыновей в возрасте 2 и 6 лет в аренду для попрошайничества.

Случай произошел в августе прошлого года. Женщина, которая на то время проживала в Хмельницком, активно подыскивала потенциальных клиентов для дальнейшей передачи детей в посуточную аренду для попрошайничества.