В школе разбрызгали опасный газ: есть пострадавшие

Шалости школьников привели к эвакуации 771 ребенка. Фото: ЗІК

В Чернигове двое 11-летних учащихся распылили газ в школьном туалете. Газовый баллончик нашли неподалеку учебного заведения.

Газ разошелся по всей школе. Был эвакуирован 771 ребенок, сообщили в полиции области.

9 детей обратились за помощью к врачам, в больнице остаются 4 школьников.

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Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". Она предусматривает наложение штрафа до 17 тыс. гривен, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 5 лет.

36 школьников получили ожог дыхательных путей в селе Маяки Беляевского района Одесской области. Это произошло из-за распыления газового баллончика в помещении школы.