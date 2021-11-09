В шестой раз за год: Ивано-Франковскую область всколыхнуло землетрясение

В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение. Фото: ua.depositphotos.com

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла по шкале Рихтера.

Толчки зафиксировали 9 ноября, около 14:00, сообщают на сайте Главного центра специального контроля.

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"Эпицентр землетрясения находился в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, северо-восточнее города Надворная, на глубине 3 км. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – говорится в сообщении.

По данным центра, в течение 2021 года с территории Надворнянского района Ивано-Франковской области зарегистрированы землетрясения 30 марта, 11 мая, 4 и 8 июня, а также 29 октября с магнитудами 2,5, 2,6, 2,1 2,5 и 2 ,3 балла соответственно.

В Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла по шкале Рихтера. Толчки зафиксировали 18 октября в 2:20 в селе Бодалово Береговского района на глубине 5 км. По классификации землетрясение относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.