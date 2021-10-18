На Закарпатье произошло землетрясение

В Закарпатской области 18 октября произошло землетрясение. Фото: ua.depositphotos.com

В Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла по шкале Рихтера.

Толчки зафиксировали 18 октября в 2:20 в селе Бодалово Береговского района, сообщается на сайте Главного центра специального контроля.

"Источник землетрясения находится на территории Закарпатской области - на юго-запад от города Берегово, на глубине 5 км. По классификации землетрясение относится к неосязаемым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", - сказано в сообщении.

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На территории Береговского района ранее были зарегистрированы землетрясения 10 и 26 августа 2011 года магнитудами 2,7 и 1,6 соответственно. Самое большое землетрясение зарегистрировано 23 ноября 2006-го магнитудой 4,5.

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,0 балла по шкале Рихтера 12 октября. Толчки зафиксировали неподалеку от Богородчан. Жители населенного пункта их не почувствовали.