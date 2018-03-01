В шести городах закрыли аэропорты

Аэропорты в шести городах Украины закрыты из-за непогоды. Фото - qha.com.ua

Аэропорты в шести городах Украины закрыты из-за непогоды.

"Закрыты аэропорты городов Винница, Днипро, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы", - сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Также остается ограниченным въезд крупногабаритных транспортных средств в Кропивницкий и Николаев.

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Ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на участках дорог в Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Киеве.

Вследствие влияния активных циклонов в отдельных областях Украины 28 февраля - 1 марта ожидаются сильный снег, метели, гололед, сильный ветер. В Карпатах - лавинная опасность.