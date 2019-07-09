В шахте погиб горняк

В Донецкой области погиб шахтер. Фото: УНИАН

На территории обособленного подразделения "Шахта Котляревская" в Покровске Донецкой области погиб шахтер.

Во время работ оторвался и ударил по ногам 44-летнего горняка один из элементов секции крепи. Мужчина скончался на месте от травм, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Авария произошла вчера в 22.55 во время доставки лебедкой секции для монтажа механизированного комплекса лавы. Погибший контролировал процесс.

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"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 ​​Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которые привели к гибели горняка, проводится под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры", - говорится в сообщении.

В шахте "Центральная" близ города Торецкое Донецкой области возник внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы. Один горняк погиб.