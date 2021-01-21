В сгоревшем доме престарелых были лежачие больные. Что говорят о пострадавших

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С места пожара в доме престарелых в Харькове бригады скорой медицинской помощи забрали 4 человек. Все мужчины.

Имеют ожоги и отравления угарным газом. Об этом сообщил руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

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"Один с ожогами - в "четверку", один с отравлением - во 2-ю больницу. И два целых в 17-ю больницу, переселяем. Они лежачие больные, хосписные", - сказал Забашта, передает Depo.Харьков.

Он добавил, что информации о якобы 9 пострадавших у него нет.

Смертельный пожар в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150Б произошел 21 января в 15:03. На момент возгорания в двухэтажном здании были 33 человека. В 16:53 пожар был потушен. Пока что известно о 15 жертвах. Еще 9 человек в больницах.