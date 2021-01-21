 
Ексклюзивы
1/5
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 504
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 630
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1368
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 666
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 342
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2403
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 558
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2484
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 657
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 495
Фото
Все фото
4
5
5
4
3
Криминальные авторитеты угрозами &quot;выбивали&quot; деньги с предпринимателя
Криминальные авторитеты угрозами "выбивали" деньги с предпринимателя
&quot;Не понимаю, кто и зачем собрал этих людей&quot; - что известно о заведении, в котором сгорели 15 человек
"Не понимаю, кто и зачем собрал этих людей" - что известно о заведении, в котором сгорели 15 человек
В сгоревшем доме престарелых были лежачие больные. Что говорят о пострадавших
В сгоревшем доме престарелых были лежачие больные. Что говорят о пострадавших
Пожар в доме престарелых потушен. Что известно на данный момент
Пожар в доме престарелых потушен. Что известно на данный момент
Появилось видео смертельного пожара, где погибли 15 человек
Появилось видео смертельного пожара, где погибли 15 человек
Видео
Все видео
Мужчина жестоко расправился с 4 щенками, "потому что надоели"
Мужчина жестоко расправился с 4 щенками, "потому что надоели"
Уволили заместителя министра, который пьяный устроил скандал патрульным
Уволили заместителя министра, который пьяный устроил скандал патрульным
Обстреляли детский сад: что известно
Обстреляли детский сад: что известно
"Чтобы он не плакал и успокоился" - мать задушила младенца
"Чтобы он не плакал и успокоился" - мать задушила младенца
Фура пробила ограждение дамбы и провалилась под лед
Фура пробила ограждение дамбы и провалилась под лед
Интервью
1/5
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 351
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 180
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 666
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2484
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3879
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 января 2021
Просмотров: 36
Знизу вгору
Я бачив дивний сон перед Водохрещем. Немов у стелі, лівіше од комина, з'явилась ополонка — така, як ото прорубують у кризі, коли ловлять зимою ...
четверг, 21 января 2021 17:25

В сгоревшем доме престарелых были лежачие больные. Что говорят о пострадавших
5

  Комментировать

В Харькове во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек
Фото: kh.dsns.gov.ua
В Харькове во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек
В Харькове во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек
В Харькове во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек
В Харькове во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек

С места пожара в доме престарелых в Харькове бригады скорой медицинской помощи забрали 4 человек. Все мужчины.

Имеют ожоги и отравления угарным газом. Об этом сообщил руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось видео смертельного пожара, где погибли 15 человек

"Один с ожогами - в "четверку", один с отравлением - во 2-ю больницу. И два целых в 17-ю больницу, переселяем. Они лежачие больные, хосписные", - сказал Забашта, передает Depo.Харьков.

Он добавил, что информации о якобы 9 пострадавших у него нет.

Смертельный пожар в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150Б произошел 21 января в 15:03. На момент возгорания в двухэтажном здании были 33 человека. В 16:53 пожар был потушен. Пока что известно о 15 жертвах. Еще 9 человек в больницах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В сгоревшем доме престарелых были лежачие больные. Что говорят о пострадавших». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

5 человек погибли во время взрыва в доме

Самое читаемое
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 43608
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 26658
54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
5
 Просмотров: 12240
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти Просмотров: 12132
Ветеранку АТО задержали за &quot;участие в параде пленных&quot; - Белозерская указала на ошибку
Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
5
 Просмотров: 8820
Происшествия
Криминальные авторитеты угрозами "выбивали" деньги с предпринимателя
Криминальные авторитеты угрозами "выбивали" деньги с предпринимателя
4
 Просмотров: 9
Женщина оставила в холоде и грязи 12-месячную дочь и исчезла
Женщина оставила в холоде и грязи 12-месячную дочь и исчезла
Пожар в пансионате для пожилых: у дома владелицы выставили наряды полиции
Пожар в пансионате для пожилых: у дома владелицы выставили наряды полиции
Уточнили информацию о количестве спасенных из горящего дома престарелых
Уточнили информацию о количестве спасенных из горящего дома престарелых Просмотров: 36
"Не понимаю, кто и зачем собрал этих людей" - что известно о заведении, в котором сгорели 15 человек
"Не понимаю, кто и зачем собрал этих людей" - что известно о заведении, в котором сгорели 15 человек
5
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
8
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
2
Зеленский: Буду рад приветствовать Байдена в Киеве
2
Замминистра, которого поймали за рулем нетрезвым, уволят
Голосов: 1053
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть