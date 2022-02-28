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понедельник, 28 февраля 2022 16:36

Спецтема: Напад Росії на Україну

В Северодонецке под обстрелом погибла женщина, есть пострадавшие
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Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga

Российские оккупанты обстреляли Северодонецк в Луганской области.

Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в Facebook.

На ул. Гагарина, 64 прямым попаданием убита Оксана Яременко 1967 года рождения.

По ул. Федоренко, 42 пострадала с осколочными ранениями. Спасатели доставили ее в травматическое отделение, состояние средней тяжести.

Есть пострадавший между домами на ул. Гагарина, 53, 55. Мужчина с осколочным ранением, в тяжелом состоянии.

По ул. Донецкой, 37, 42, 46, 33 и по ул. Гагарина, 55,57,53 взрывами выбиты стекла из окон в жилых домах.

Произошло прямое попадание в легковой автомобиль Самант в районе дома по ул. Гагарина, 55.

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По ул. Гагарина и на ул. Донецка 46,37 перебит газопровод. На место направили бригаду горгаза.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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