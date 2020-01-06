В сети появилось видео, как сын депутата от "Опоблока" бьет своего ребенка

Сын депутата от "Опоблока" Виктора Ярового жестоко избил своего ребенка. Фото: скриншот

В сети появилось видео, на котором сын депутата Днепровского горсовета от партии "Оппоблок" Виктора Ярового бьет своего ребенка.

Ролик опубликовала жена Ярового-младшего Александра в Facebook.

"Извините, но я должна это оставить здесь. Это жестоко, как и было мне снимать отвратительно. Я прохожу с сыном путь, путь выздоровления от этой гнили. Люди не меняются. Перед сыном я извинилась. Надеюсь он меня простит. Папа приехал к сыну на Новый год ", - написала женщина.

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Александра отметила, что муж уже не живет с ними, но когда они были вместе она неоднократно подвергалась домашнему насилию. Женщина добавила, что обращалась в правоохранительные органы, но никаких действий там не делали.

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