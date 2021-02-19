В розыск объявили 20-летнего мужчину: он сел в BlaBlaСar и исчез

В Днепре разыскивают 20-летнего Александра Нетеса.

Он 18 февраля около 5:00 вышел из дома и до настоящего времени местонахождение его неизвестно, сообщает группа "Поиск пропавших детей" на Facebook.

Фото: facebook.com/doskogolosha

Приметы: возраст на вид 20-25 лет, волосы русые, рост около 180-185 см.

Особые приметы: многочисленные татуировки на теле.

Был одет: шапка серого цвета, куртка черного цвета до колен, джинсы черного цвета, ботинки черного цвета.

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По информации отца пропавшего Николая Нетесы, примерно в 5:45 Александр на Слобожанском просп. сел в автомобиль, который заказал на сервисе BlaBlaCar. В 6:25 связь с ним пропала. А к месту назначения он так и не доехал.

Если кто-то владеет информацией о местонахождении Александра, просьба звонить по телефонам: 102 - полиция, или 732 07 00, 0(98) 172 11 84 - "Поиск пропавших детей Днепр".

Секретарь Шевченковского районного суда Львова 25-летний Тарас Позняков исчез 4 апреля 2016 года. В тот день на своем автомобиле Audi А6 из Львова отправился в столицу. Взял двух пассажиров. О поездке договорился с ними на портале BlaBlaCar. В 30 км от Киева съехал в лес и исчез. Следствие пришло к выводу, что мужчину убили. Тело не нашли до сих пор.