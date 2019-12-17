В Ровно умерла школьница - стало плохо во время урока

В Ровно школьнице стало плохо во время уроков. Фото: facebook

Вчера, 16 декабря, в Киеве во время урока в школе №22 одной из учениц стало плохо.

Скорую вызвал директор заведения Сергей Шама, пишет UA Ровно.Девятиклассницу еще живой на руках до кареты скорой нос директор. Однако в машине девушка умерла. Журналистам Шама объяснил, что ребенок имел проблемы с сердцем. Комментировать ситуацию на камеру он не стал.

Глава городского управления образования Василий Харковец сообщил, что это первый подобный случай в этом году. Также добавил, что состояние здоровья девочки был зафиксирован в соответствующих документах, поэтому каких-то претензий к педагогам быть не может.

Правоохранители начали следственные действия.

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В детском лагере "Артек" в оккупированном Гурзуфе умерла 15-летняя девочка.