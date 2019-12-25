В России разбился вертолет: есть пострадавшие

В России попал в аварию вертолет Ми-8. Пострадали шесть человек. Все пострадавшие - с переломами.
Воздушное судно авиакомпании "КрасАвиа" осуществило жесткую посадку в Красноярском крае в районе поселка Байкит, сообщили в местном ГУ МЧС РФ.
Спасатели считают вероятной причиной аварии погодные условия - вертолет мог попасть в снежный вихрь. Повреждено хвостовую балку и лопасти несущего винта.
На борту вертолета находилось 29 человек, включая трех членов экипажа.
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Российская прокуратура уже начала проверку по данному факту.
В российском городе Комсомольске-на-Амуре 24 декабря в ходе испытаний разбился истребитель Су-57. Основные версии катастрофы - неисправность и ошибка пилотирования.
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