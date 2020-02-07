В России разбился вертолет депутата Госдумы Айрата Хайруллина

Частный вертолет депутата Госдумы Айрата Хайруллина разбился в Татарстане.
Выжил один человек, однако о ком идет речь неизвестно. Об этом сообщает Telegram канал Mash.
"Судьба остальных под вопросом, неизвестно, о ком из пассажиров именно идет речь. На борту вместе с Хайруллиным могли находиться пилот и его помощник ", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, вертолет исчез с радаров примерно в 28 километрах после вылета из Казани.
В Афганистане напали на вертолет с украицами. Легко пострадали командир экипажа и бортинженер родом из Украины.
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