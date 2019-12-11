В России горит завод. Есть угроза взрывов

Фото: instagram.com/nashuralmash

11 декабря произошел пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге РФ.

Площадь пожара составляет 800 кв. метров, пишет ТАСС.

"К месту пожара на территории Уральского завода лакокрасочных изделий направлены дополнительные силы и средства. В настоящее время на ликвидации пожара задействованы 83 единицы специальной техники и 26 человек личного состава. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Существует угроза обрушения кровли ангара", - говорится в сообщении.

На предприятии существует угроза взрыва цистерн с химикатами, сообщили в экстренных службах.

"Есть угроза взрыва, потому что там цистерны с химикатами. Группировку МЧС усиливают", - сказал собеседник агентства.

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Пожару присвоили 2 повышенный уровень сложности.

"Уральский завод лакокрасочных изделий" - одно из ведущих предприятий лакокрасочной промышленности на Урале. Производственные цеха предприятия расположены в промышленном микрорайоне Екатеринбурга Эльмаш.