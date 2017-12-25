В городе Казань российской Республики Татарстан пассажирский автобус въехал в двери мечети.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Татарстан.

"Автобус 68 маршрута следовал от железнодорожного вокзала в сторону ул. Татарстан. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в здание мечети", - говорится в сообщении.

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В России автобус въехал в мечеть

В салоне автобуса находились только водитель и кондуктор. В результате инцидента никто не пострадал.

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