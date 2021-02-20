В роддоме вспыхнул пожар. С медучреждения вынесли 16 младенцев

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В Одессе 20 февраля горел роддом №6 на ул. Маршала Говорова, 28.

Там вспыхнуло в 3 часа ночи в бытовом помещении на 3-м этаже. До приезда спасателей администрация заведения эвакуировала 74 человека. Из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки в холодильнике. В 3:31 возгорание на площади 3 кв.м ликвидировали", - рассказали спасатели.

Погибших и пострадавших нет.

В областной инфекционной больнице Запорожья произошел пожар в боксе реанимации. Там лежали больные коронавирусом. Всего в помещении находились 12 человек. Погибли 3 пациентов и 26-летняя врач. Еще 6 пациентов и 2 медика - отравились и обожглись.