В результате столкновения легковушки с грузовиком пострадали 10 человек

В результате ДТП пострадали трое детей. Фото: Facebook

На Львовщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика.

В результате столкновения пострадали 10 человек, из них 3 детей. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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"На автодороге М-06 сообщением "Киев - Чоп", в селе Пасеки-Зубрицкие, Пустомытовского района, водитель автомобиля BMW 320d, житель города Винники 1994 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mercedes Sprinter под управлением жителя города Стрый 1984 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В Камеруне в результате столкновения автобуса с грузовиком погиби 37 челловек. В транспортном средстве находилось более 60 человек.