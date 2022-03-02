В результате обстрелов погиб известный украинский ученый

В Харькове погиб украинский учёный. Фото: Корреспондент

В больнице от ранений, полученных при обстреле российскими оккупантами жилмассива в Харькове, скончался известный ученый профессор Олег Амосов.

"Председатель кафедры экономической теории и публичных финансов учебно-научного института "Институт государственного управления" погиб, потому что взбалмошный диктатор отдал приказ уничтожать мирное население", сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

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Война, развязанная Путиным против Украины – это и есть геноцид населения. Когда убивают цвет нации, уничтожают символы, когда в ХХІ веке пытаются отобрать свободу и право на самоопределение у 40-миллионного народа. За это Путин и его муртады будут гореть в аду. А мы выстоим и победим!" – говорится в сообщении.

Олег Амосов – заслуженный деятель науки и техники Украины. В университете возглавлял кафедру экономической теории и публичных финансов УНИ.