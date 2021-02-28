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воскресенье, 28 февраля 2021 12:29

В ресторане произошла стрельба. Задержали полтора десятка человек - СМИ
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В Днепре произошла стрельба в ресторане "Тиница".

В результате задержали 14 человек. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

В Днепре произошла стрельба в ресторане «Тиница». В результате задержали 14 человек
Фото: dp.informator.ua
В Днепре произошла стрельба в ресторане «Тиница». В результате задержали 14 человек
В Днепре произошла стрельба в ресторане «Тиница». В результате задержали 14 человек
В Днепре произошла стрельба в ресторане «Тиница». В результате задержали 14 человек
В Днепре произошла стрельба в ресторане «Тиница». В результате задержали 14 человек

Как выяснилось, неизвестные открыли стрельбу с целью навредить предпринимателю, гендиректору агрохолдинга "Степной" Артуру Рысину. По словам свидетелей происшествия, в бизнесмен отдыхал вместе с женой. Между женщинами возник конфликт, который перерос в перестрелку. Нападавшие повредили авто Mercedes-Benz G, принадлежащей бизнесмену.

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По сообщению "Информатора", стрельба произошла в час ночи. Неизвестные люди прибыли в ресторан вошли в середину и открыли огонь из травматического оружия. После этого они вышли на улицу и совершили несколько выстрелов по автомобилю Mercedes-Benz G.

В Запорожье на улице Нижнеднепровской, возле одного из развлекательных центров неизвестные устроили стрельбу. Четыре человека получили ранения. Преступники скрылись с места происшествия.

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