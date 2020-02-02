В рефрижераторе обнаружили молодых нелегалов

Фото: Полиция

Во Львовской обл. в грузовике с яблоками обнаружили четырех нелегалов.

Людей в грузовике обнаружили около 23.00 1 февраля, когда он остановился на АЗС в Гамалиевке возле Львова. Четырех парней обнаружил сам водитель, сообщает "Захид.нет", ссылаясь на источник в полиции и начальника управления предотвращения и противодействия контрабанде Галицкой таможни Олега Льва.

Грузовой авторефрижератор перевозил яблоки из Северной Македонии в Россию. Украинскую границу он пересек через ПП "Дьяково" на Закарпатье.

Водитель заявил, что не знал о людях в рефрижераторе. Решил открыть двери холодильной камеры, когда услышал странные звуки. Внутри обнаружил четырех парней возрастом 16-17 лет в полуобморочном состоянии.

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У двоих обнаружили документы граждан Афганистана. Еще двое вообще не имеют никаких документов.

Медики говорят, что молодые люди находятся в тяжелом состоянии. Они получили сильное переохлаждение. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Температура в холодильной камере была от + 2Co до + 5Co, она не вентилируется.

Угрозы жизни нелегалов нет. Они сказали, что заплатили по $ 2 тыс. за то, что их доставят из Северной Македонии в Германию. До этого 10 месяцев ехали в Европу из Афганистана через Иран, Турцию и Грецию.

Пограничники Мукачевского отряда обнаружили в грузовике 2 нелегалов. На пункт пропуска "Дьяково" прибыл грузовой автомобиль иностранной регистрации под управлением гражданина Сербии.