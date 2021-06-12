В развлекательном центре неизвестный подстрелил 13 прохожих

В техасском Остине мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре. На данный момент известно о не менее 13 раненых. Стрельба произошла в центре города.
Об этом пишет Associated Press.
Стрельба произошла в популярном районе с барами и ресторанами. Ее устроил человек, но мотивы пока неизвестны. Среди 13 раненых двое находятся в критическом состоянии
"Наши офицеры отреагировали очень быстро. Они смогли немедленно принять меры по спасению жизни многих из этих пострадавших", - сообщил начальник полиции Джозефа Чакона.
Полицейские изучают видеонаблюдения и другие доказательства.
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Некоторые офицеры сами возили пациентов в больницу из-за хаоса на месте стрельбы.
В Жулянах под Киевом на территории терминала "Новой Почты" произошел пожар. Там вспыхнул прицеп с посылками.
Его едва успели отцепить и мгновенно потушить, чтобы все не сгорело.
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