В развлекательном центре неизвестный подстрелил 13 прохожих

Стрельба в развлекательном центре: ранены 13 человек.Фото: apnews.com

В техасском Остине мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре. На данный момент известно о не менее 13 раненых. Стрельба произошла в центре города.

Об этом пишет Associated Press.

Стрельба произошла в популярном районе с барами и ресторанами. Ее устроил человек, но мотивы пока неизвестны. Среди 13 раненых двое находятся в критическом состоянии

"Наши офицеры отреагировали очень быстро. Они смогли немедленно принять меры по спасению жизни многих из этих пострадавших", - сообщил начальник полиции Джозефа Чакона.

Полицейские изучают видеонаблюдения и другие доказательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В поезде убился 28-летний пассажир

Некоторые офицеры сами возили пациентов в больницу из-за хаоса на месте стрельбы.

В Жулянах под Киевом на территории терминала "Новой Почты" произошел пожар. Там вспыхнул прицеп с посылками. Его едва успели отцепить и мгновенно потушить, чтобы все не сгорело.