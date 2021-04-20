В разгар карантина в столичном метро подростки шокировали дикой выходкой

Подростки зашли в вагон метро и демонстративно начали курить там сигареты Фото: korrespondent.net

В связи с карантином вход в столичное метро возможен только по специальным пропускам. Но некоторые люди все равно проникают в подземку. Так, например, подростки, отличились в метрополитене дикой выходкой.

Они зашли в вагон метро и демонстративно начали курить там сигареты, пишет Киев Оперативный.

"Мда, интересно, а почему нормальные люди не могут попасть в метро, ​​а эти курилки устраивают?" - подписал ролик автор видео.

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На видео можно увидеть девушку и парня, которые с удовольствием курят и демонстрируют это на камеру.

В комментариях разгневанные украинцы отреагировали на инцидент. Люди пишут, что таких нарушителей нужно штрафовать, или же заставить помыть вагоны метро за такую ​​выходку.

Двое зацеперов проехались на крыше вагона столичного метро. Поезд двигался по открытой красной линии подземки на мосту Метро. Один из экстремалов лежал на вагоне.