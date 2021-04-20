В разгар карантина в столичном метро подростки шокировали дикой выходкой

В связи с карантином вход в столичное метро возможен только по специальным пропускам. Но некоторые люди все равно проникают в подземку. Так, например, подростки, отличились в метрополитене дикой выходкой.
Они зашли в вагон метро и демонстративно начали курить там сигареты, пишет Киев Оперативный.
"Мда, интересно, а почему нормальные люди не могут попасть в метро, а эти курилки устраивают?" - подписал ролик автор видео.
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На видео можно увидеть девушку и парня, которые с удовольствием курят и демонстрируют это на камеру.
В комментариях разгневанные украинцы отреагировали на инцидент. Люди пишут, что таких нарушителей нужно штрафовать, или же заставить помыть вагоны метро за такую выходку.
Двое зацеперов проехались на крыше вагона столичного метро. Поезд двигался по открытой красной линии подземки на мосту Метро. Один из экстремалов лежал на вагоне.
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