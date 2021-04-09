Подростки катались на крыше вагона метро

В Киеве парни устроили "покатушки" на крыше вагона метро. Фото: скриншот с видео kievmap

Двое зацеперов проехались на крыше вагона столичного метро. Поезд двигался по открытой красной линии подземки на мосту Метро.

Один из экстремалов лежал на вагоне, другой стоял, пишет "Сегодня".

"Полиции не удалось (их. - Gazeta.ua) задержать - они убежали. Хотя мы своевременно сообщили правоохранителям о зафиксированном нарушении. Скорее всего, такое поведение подростков связано с тем, что они учатся дистанционно, и, видимо, имеют много свободного времени. Будем в метро напоминать родителям, что необходимо поговорить с детьми. Такие выходки заканчивают серьезными травмами и даже смертью ", - рассказала пресс-служба подземки.

Видео поездки экстремалов - по ссылке.

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Напомним, в столичном метро из-за введения строгого карантина закрыли часть вестибюлей. Из-за низкого пассажиропотока пришлось также уменьшили интервал движения поездов. По словам коммунальщиков, пассажиры не почувствуют изменений, но предприятию удастся сэкономить.