Парень катался в метро с открытыми дверями поезда

В метро Киева парень не дал закрыться дверям поезда. Фото: pixabay.com

В столичном метро подросток прокатился с открытыми дверями поезда.

Соответствующее видео распространили в Telegram-канале "Ху*вый Киев".

На кадрах видно, что парень удерживал одной рукой дверь, не давая им закрыться, а второй держался за поручень. Судя по надписям на стенах станции, поезд двигался зеленой линией подземки. В вагоне также были другие пассажиры.

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В метро утверждают, что физически открыть двери во время движения поезда невозможно. Для этого нужно приложить немало усилий, пишет "Сегодня".

"Информация о таком случае нам не поступала. Специалисты проверяют, было ли такое за последнюю неделю, но скорее всего, это видеомонтаж", - прокомментировала пресс-служба подземки распространённое видео.

В Харьковском метро парень залез между вагонами поезда и так проехал несколько станций. После этого соскочил и убежал.