В разбившемся в России самолете были украинцы

Самолет принадлежал белорусской компании. Фото: SHOT

В разбившемся в Иркутской области РФ самолете были украинцы.

В составе экипажа находились граждане Украины, России и Беларуси, передает МЧС РФ.

Один погибший украинец был вторым пилотом - 50-летний Олег Щучка. Второй - 60-летний Александр Чуприенко. В авиакатастрофе также погибли трое гражданин Беларуси и двое россиян.

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Самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". Направлялся из Якутска в Иркутск.

В Иркутской области РФ при посадке разбился грузовой самолет Ан-12 "Гродно". Причиной крушения могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность. Самолет шел транзитом, перевозил продукты питания.